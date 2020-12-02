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Joe Biden'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması!

ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacak. New York Times' konuşan Biden, yaptığı açıklamada Türkiye'ye de değindi.

Joe Biden'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerden galip çıkan Demokrat Joe Biden, New York Times gazetesine konuştu.

Thomas L. Friedman'a New York Times gazetesi için telefonla bir mülakat veren Joe Biden, açıklamasında "Bakın, hassas füzelerden ve bölgeyi istikrarsızlaştıran başkaca tüm her türlü şey hakkında çok fazla konuşuluyor. Fakat bölgede biraz istikrarı sağlamak için en iyi yol, nükleer programla ilgilenmek" ifadelerine yer verdi.

"İran nükleer bomba elde ederse, bu, Suudiler, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde kendi nükleer silahlarını elde etmek için muazzam bir baskı yapacak. Dünyanın o bölümünde ihtiyacımız olan en son kahrolası şey nükleer kapasitenin artırılması." ifadelerini kullanan Joe Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla danışma halinde, füze programına eğilmenin yanı sıra İran'ın nükleer kısıtlamalarını sıkılaştırmak ve uzatmak için müzakerelerle ve sonraki anlaşmalarla ilgileneceğiz" dedi.

RUHANİ'YE RAĞMEN ONAYLANDI

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK), nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan yasa tasarısını Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinin karşı çıkmasına rağmen bugün onaylamıştı.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastın ardından Meclis'e getirilip onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

Nükleer anlaşma, İran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izin veriyordu.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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