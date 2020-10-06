Joe Biden'dan küstah çağrı: Türkiye'ye baskı yapmalı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti başkan adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri ile ilgili hazırlıklarına devam ediyor. Biden, Doğu Akdeniz ve Türkiye'ye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Joe Biden, yaptığı açıklamada, "Trump yönetimi, Yunanistan'a yönelik bölgede herhangi bir provokatif eylemden kaçınması, askeri tehditleri bırakması ve diplomasi için alan yaratması konusunda Türkiye'ye baskı yapmalı." ifadelerine yer verdi.

NATO'nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği azaltma çabalarını desteklediğini ifade eden Joe Biden'ın Yunanistan'ın eylemleri ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmaması ise dikkati çekti.

AYASOFYA'YA İLİŞKİN SKANDAL ÇAĞRI

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, bunun dışında ise 86 sene sonra müzeden camiye çevrilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar müze statüsüne çevrilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Biden, "Başkan Erdoğan'a Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını geri alarak, Ortodoks inancı da dahil olmak üzere herkesin eşit haklara sahip olabileceği müze statüsüne geri çevrilmesi çağrısı yapıyorum." dedi.

Joe Biden'ın ocak ayında New York Times'a verdiği bir röportajda Türkiye'deki seçilmiş iktidarı hedef alan ve geçen ay kamuoyuna yansıyan açıklamalarına Ankara sert tepki göstermişti.