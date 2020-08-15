Joe Biden'ın skandal ifadelerine tepkiler büyüyor!

Joe Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri şeklinde olay yaratan sözlere imza attı. "Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu" diyen Joe Biden, diğer taraftan Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edecekleriyle ilgilenmeleri gerektiğini kaydetti.

Joe Biden, ocak ayında yaptığı ve bugünlerde ortaya çıkan konuşmasında: "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu.

Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MAHİR ÜNAL'DAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal sözleriyle ilgili olarak açıklamalar yaptı. Ünal'ın açıklaması şu şekilde;

"Her şeyden önce Biden'ın bu açıklaması bir itiraf. Bizim içeride uzun bir süreden bugüne Türkiye'ye dönük özellikle ABD'nin kendi içinde bazı merkezlerin hamlelerini ve yaptırım zorlamalarını görüyoruz. Biden'ın bu açıklamasıyla bunu ve diğer etkileri yan yana koyduğumuzda Türkiye'ye yönelik hangi oyunların oynandığını, içeride Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini itibarsızlaştırmak için kullandıkları dili açığa çıkaran bir durumdur, Biden'ın itirafı. İçeride muhalefete yönelik sözleri muhalefetin desteklenmesi gerektiğini ve orada Kürt halkı ifadesinden anladığımız Kürt halk değil YPG/PKK ve içeride HDP siyasetidir. Muhalefet olarak nitelendirdiği de CHP'ye kullandığı dildir."

Ünal açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde hangi sınamalardan geçtiğinin önemli bir örneğidir. ABD'yi değerlendirirken tek bir ABD'yi konuşmuyoruz hatırlarsınız Trump, Suriye'den çıkmak istediğinde Ortadoğu ve Türkiye ile aldığı pozisyonlarda ABD içerisinde hangi merkezler tarafından başka politikalar çerçevesinde nasıl engellendiğini biliyoruz. Bu çerçevede baktığımız zaman ABD'nin içerisinde bazı merkezlerin Türkiye'ye yönelik yaklaşımlarını bunu içerisinde ABD'den istediğimiz iade edilmesi gereken FETÖ elebaşının nasıl korunduğunu buraya eklediğimizde ABD içerisinde belli merkezlerin Türkiye'ye yönelik ne düşündüğünü ve hangi projeleri desteklendiği ortaya çıkıyor."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU SÖZLER DARBECİLİKTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu açıklamalara tepki gösterdi. İşte Çelik'in yaptığı açıklamada yer alan ifadeler: "Şimdi bu tabii kendisi de cümlelerinin nereye gittiğinin farkında yani diyor ki 'Türkiye'de muhalefet lideriyle iş birliği yapacağım Erdoğan'ı değiştirmeye çalışacağım Doğu Akdeniz'de gerekeni yapacağım' diyor sonra diyor ki 'tabii bu değişikli darbecilik demek değildir' aslında söylemek isteğinin darbecilik olduğunu biliyor. Şimdi Venezuela'daki gündemini Türkiye'ye taşımış. Bir devlet adamına hiç yakışmayan biri gibi konuşmuş burada ikincisi hiçbir şekilde Demokratik Parti başkanından hiç beklenmeyecek şekilde antidemokratik bir açıklama. Geçmişte kendilerine bağlı sömürge devletlerinde yaptıklarını şimdi demokratik ülkelerde yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı milletin iradesiyle seçilmiş ve görevinin başında. Cumhurbaşkanına siyasi tutum üretmek Türkiye'nin karşısında siyasi bir tutum üretmektir. Türkiye'de iktidarın değişiminden bir dış müdahaleyle bahsetmek doğrudan doğruya antidemokratiktir."

Ak Parti sözcüsü Çelik sözlerine şu şekilde devam etti: "Orada bu siyasi değerlerdeki kriz bütün dünyayı etkileyecek bir krizdir. Dünyaya daha çok demokrasi enjekte etmek söz konusuyken Demokrat Parti adına aday olmuş birisi otoriter bir yaklaşımla antidemokratik tavırlar sergilemiştir. Bu dünya adına bir krizdir."