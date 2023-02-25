Joe Gauci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Gauci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Gauci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Gauci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Gauci 4 Temmuz 2000 tarihinde Adelaide, South Australia şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Avustralya,Malta uyrukludur.Gerçek adı da Joe Anthony Gauci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Gauci Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nikola Mandic yapmaktadır. Joe Gauci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 7 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Joe Gauci'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Gauci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Gauci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Gauci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Gauci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Central Coast

1 Temmuz 2019 yılında M. City U21

9 Eylül 2019 yılında Melbourne City

7 Ekim 2020 yılında Adelaide United

Joe Gauci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Gauci şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Joe Gauci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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