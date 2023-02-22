Joe Gormley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Gormley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Gormley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joe Gormley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joe Gormley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Gormley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Gormley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Gormley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Gormley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Gormley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Gormley 26 Kasım 1989 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Anthony Gormley şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Gormley Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joe Gormley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Joe Gormley'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Gormley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Gormley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Joe Gormley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Gormley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Crumlin Star

1 Temmuz 2011 yılında Cliftonville

1 Temmuz 2015 yılında Peterborough

31 Ağustos 2016 yılında St. Johnstone

31 Ekim 2016 yılında Peterborough

1 Kasım 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Cliftonville

Joe Gormley kimdir

Joe Gormley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Gormley şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ardoyne YC (-2007)

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Joe Gormley nereli

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