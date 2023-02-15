Joe Gyau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Gyau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Gyau kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joe Gyau ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joe Gyau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Gyau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joe Gyau

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Gyau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Gyau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Gyau 16 Eylül 1992 tarihinde Tampa, Florida şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joseph-Claude Agyeman Gyau şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Gyau Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. Joe Gyau, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Gyau'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Gyau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joegyau36/

Joe Gyauboyu ve yaşı kaç

Joe Gyau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joe Gyau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Joe Gyau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Gyau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hoffenheim U19

1 Ocak 2011 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2012 yılında Hoffenheim

30 Ağu 2012 yılında St. Pauli

30 Haziran 2013 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2014 yılında B. Dortmund II

17 Ocak 2017 yılında Sonnenhof-Gr.

1 Temmuz 2018 yılında MSV Duisburg

8 Ağu 2019 yılında Cincinnati

17 Şubat 2022 yılında Degerfors

Joe Gyau kimdir

Joe Gyau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Gyau şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Delco, Bethesda Roadrunners (-2010), TSG 1899 Hoffenheim (2010-12/2010)

Joe Gyau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

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Joe Gyau nereli

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