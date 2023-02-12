Joe Hart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Hart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Hart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Hart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Hart 19 Nisan 1987 tarihinde Shrewsbury şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Charles Joseph John Hart şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Hart Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OmniSports yapmaktadır. Joe Hart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 3 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Joe Hart'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Joe Hart Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joehartofficial/

http://www.facebook.com/joehartofficial

Joe Hart Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joe Hart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 24.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joe Hart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Hart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2006 yılında Man. City

1 Ocak 2007 yılında Tranmere Rovers

1 Şubat 2007 yılında Man. City

1 Nisan 2007 yılında Blackpool

1 Mayıs 2007 yılında Man. City

1 Temmuz 2009 yılında Birmingham

31 Mayıs 2010 yılında Man. City

31 Ağu 2016 yılında Torino

30 Haziran 2017 yılında Man. City

18 Temmuz 2017 yılında West Ham

31 Mayıs 2018 yılında Man. City

7 Ağu 2018 yılında Burnley

18 Ağu 2020 yılında Tottenham

3 Ağu 2021 yılında Celtic

Joe Hart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Hart şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joe Hart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shrewsbury Town (2002-2003)

İngiltere takımında 1 numaralı formasıyla 1 Haziran 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 75 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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