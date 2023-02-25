Joe Knowles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Knowles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Knowles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Knowles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Knowles 10 Temmuz 1996 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Knowles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Knowles Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Joe Knowles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Knowles'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Knowles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Knowles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Knowles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Knowles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2016 yılında Perth Glory

26 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2018 yılında Largs Thistle

17 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Oakleigh Cannon

16 Eylül 2022 yılında Brisbane Roar

Joe Knowles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Knowles şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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