Joe Lolley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Lolley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Lolley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Lolley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Lolley 25 Ağustos 1992 tarihinde Redditch şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Lolley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Lolley Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Joe Lolley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Lolley'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joe Lolley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joe_lolley23/

Joe Lolley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Lolley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joe Lolley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Lolley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Bromsgrove

1 Temmuz 2011 yılında Littleton FC

31 Temmuz 2013 yılında Kidderminster

15 Ocak 2014 yılında Huddersfield

25 Eylül 2015 yılında Scunthorpe Utd.

21 Kasım 2015 yılında Huddersfield

31 Ocak 2018 yılında Nottm Forest

15 Ağustos 2022 yılında Sydney FC

Joe Lolley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Lolley şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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