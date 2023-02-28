Joe Mason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Mason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Mason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Mason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Mason 13 Mayıs 1991 tarihinde Plymouth şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Mason şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Mason Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Joe Mason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 10 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Joe Mason'nin Cavalry FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joe Mason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Mason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joe Mason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Mason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Plymouth Argyle

8 Temmuz 2011 yılında Cardiff

27 Kasım 2013 yılında Bolton

6 Ocak 2014 yılında Cardiff

20 Şubat 2014 yılında Bolton

12 Nisan 2014 yılında Cardiff

11 Ağustos 2014 yılında Bolton

21 Ocak 2015 yılında Cardiff

28 Ocak 2016 yılında Wolverhampton

23 Ağustos 2017 yılında Burton Albion

2 Ocak 2018 yılında Wolverhampton

20 Şubat 2018 yılında Colorado

13 Temmuz 2018 yılında Wolverhampton

31 Ağustos 2018 yılında FC Portsmouth

2 Ocak 2019 yılında Wolverhampton

31 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında MK Dons

10 Mayıs 2021 yılında Cavalry FC

Joe Mason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Mason şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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