Joe Neves Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Neves Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Neves Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Neves Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Neves Araujo 6 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Neves Araujo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VFoot yapmaktadır. Joe Neves Araujo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Joe Neves Araujo'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joe Neves Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Neves Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Neves Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Neves Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Vict. Rosport

Joe Neves Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Neves Araujo şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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