Joe Shaughnessy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Shaughnessy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Shaughnessy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Shaughnessy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Shaughnessy 6 Temmuz 1992 tarihinde Galway şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İrlanda,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joseph Shaughnessy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Shaughnessy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tom Shaughnessy yapmaktadır. Joe Shaughnessy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Joe Shaughnessy'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Shaughnessy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joe Shaughnessy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Shaughnessy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Shaughnessy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2011 yılında Aberdeen FC

30 Ağu 2011 yılında Forfar Athletic

6 Mayıs 2012 yılında Aberdeen FC

1 Eylül 2014 yılında Falkirk FC

31 Aralık 2014 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2015 yılında St. Johnstone

1 Ağu 2019 yılında Southend United

20 Temmuz 2020 yılında St. Mirren

Joe Shaughnessy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Shaughnessy şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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