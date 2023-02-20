Joe Willis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Willis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Willis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Willis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Willis 10 Ağustos 1988 tarihinde St. Louis, Missouri şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Willis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Joe Willis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nashville SC futbol takımında oynamaktadır. Nashville SC takımına 19 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Joe Willis'nin Nashville SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Willis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joewillis23/

Joe Willis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Willis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Willis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Willis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2006 yılında Denver Pioneers

1 Mayıs 2009 yılında Real Colorado

1 Ağustos 2009 yılında Denver Pioneers

1 Mayıs 2010 yılında Real Colorado

1 Ağustos 2010 yılında Denver Pioneers

13 Ocak 2011 yılında D.C. United

27 Şubat 2014 yılında Richmond

29 Temmuz 2014 yılında D.C. United

8 Aralık 2014 yılında Houston

19 Kasım 2019 yılında Nashville

Joe Willis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Willis şuan Nashville SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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