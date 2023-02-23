Joel Abu Hanna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Abu Hanna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Abu Hanna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Abu Hanna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Abu Hanna 22 Ocak 1998 tarihinde Troisdorf şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da ג'ואל אבו חנא şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Abu Hanna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Skylar yapmaktadır. Joel Abu Hanna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Abu Hanna'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Abu Hanna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Abu Hanna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joel Abu Hanna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Abu Hanna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2015 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2016 yılında Leverkusen

30 Ağustos 2017 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Magdeburg

16 Ocak 2019 yılında Fortuna Köln

30 Haziran 2019 yılında 1.FC Magdeburg

16 Temmuz 2019 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2021 yılında Legia Varşova

27 Ağustos 2022 yılında Lechia Gdansk

30 Haziran 2023 yılında Legia Varşova

Joel Abu Hanna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Abu Hanna şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joel Abu Hanna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Uckerath, TuRa Hennef, FC Hennef 05 (-2008), Bayer 04 Leverkusen (2008-2016)

İsrail takımında 20 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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