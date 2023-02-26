Joel Almache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Almache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Almache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Almache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Almache 20 Şubat 1998 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Joel Alirio Almache Hidalgo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Almache Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Almache'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Almache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Almache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Almache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Almache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CD El Nacional

1 Ocak 2016 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2017 yılında El Nacional B

10 Nisan 2018 yılında Cumbayá FC

30 Aralık 2018 yılında El Nacional B

1 Ağustos 2020 yılında Galácticos

1 Mart 2021 yılında Universitario

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Cumbayá FC

Joel Almache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Almache şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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