Joel Aquino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Aquino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Aquino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Aquino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Aquino 21 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Joel Sebastián Aquino Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Aquino Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel Aquino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño U23 futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño U23 takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Joel Aquino'nin Sportivo Luqueño U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Aquino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Aquino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Aquino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Aquino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2020 yılında Sp. Luqueño U23

Joel Aquino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Aquino şuan Sportivo Luqueño U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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