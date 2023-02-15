Joel Asoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Asoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Asoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Asoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Asoro 27 Nisan 1999 tarihinde Haninge şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsveç,Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joel Joshoghene Asoro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Asoro Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Joel Asoro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Joel Asoro'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joel Asoro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/asoro_99/

Joel Asoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joel Asoro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joel Asoro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Asoro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında IF Bromma U19

1 Temmuz 2015 yılında Sunderland U18

1 Temmuz 2016 yılında Sunderland

14 Temmuz 2018 yılında Swansea

15 Ağu 2019 yılında FC Groningen

30 Haziran 2020 yılında Swansea

16 Eylül 2020 yılında Genoa

5 Ocak 2021 yılında Swansea

8 Şubat 2021 yılında Djurgården

Joel Asoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Asoro şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joel Asoro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Haninge (-2008), IF Brommapojkarna (2008–2015)

İsveç takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 8 gol atmıştır.

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