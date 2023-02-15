Joel Berhane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Berhane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Berhane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Berhane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Berhane 18 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç,Eritre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Berhane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H sports agency yapmaktadır. Joel Berhane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Berhane'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Berhane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joel Berhane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Berhane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Berhane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Enköpings SK

1 Temmuz 2019 yılında Värmbols FC

1 Ocak 2020 yılında Syrianska FC

16 Mart 2020 yılında Nyköping

22 Şubat 2021 yılında Örebro Syr.

3 Şubat 2022 yılında AFC Eskilstuna

Joel Berhane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Berhane şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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