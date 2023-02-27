Joel Bopesu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Bopesu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Bopesu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Bopesu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Bopesu 25 Ocak 1995 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Joël Fey d'Or Bopesu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Bopesu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Joel Bopesu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Joel Bopesu'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Bopesu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Bopesu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joel Bopesu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Bopesu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AC Arles B

17 Ağustos 2015 yılında SAS Epinal

1 Temmuz 2016 yılında RUFC Calais

1 Şubat 2018 yılında FK Skopje

1 Temmuz 2018 yılında Rabotnicki

3 Şubat 2019 yılında Riga

25 Ocak 2020 yılında PFC Lviv

17 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ekim 2020 yılında Canet Rous.

1 Şubat 2021 yılında Zalgiris

Joel Bopesu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Bopesu şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.