Joel Carli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Carli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Carli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Carli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Carli 19 Ekim 1986 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Joel Carli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Carli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dale Esportes yapmaktadır. Joel Carli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 24 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Joel Carli'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Carli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joel Carli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joel Carli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Carli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2007 yılında CD Morón

30 Haziran 2008 yılında Aldosivi

1 Ağu 2009 yılında Gimnasia

30 Haziran 2010 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2011 yılında Quilmes

1 Ocak 2016 yılında Botafogo

27 Ağu 2020 yılında Aldosivi

24 Mart 2021 yılında Botafogo

Joel Carli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Carli şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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