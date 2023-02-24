Joel Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Da Silva 4 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Joël da Silva Paulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Da Silva Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel Da Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Da Silva'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Da Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Da Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AS Poissy

1 Temmuz 2020 yılında Entente SSG

14 Ocak 2022 yılında AS Poissy

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2022 yılında Rudar Prijedor

Joel Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Da Silva şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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