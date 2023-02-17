Joel Felix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Felix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Felix adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Felix Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Felix 13 Ocak 1998 tarihinde St. Marteen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka,St. Lucia uyrukludur.Gerçek adı da Joel Rasmus Felix şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Felix Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel Felix, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Joel Felix'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joel Felix Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Felix isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Felix Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Felix futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Kopenh. U19

26 Temmuz 2017 yılında FC Twente U21

27 Temmuz 2019 yılında Naestved BK

20 Ağu 2020 yılında Silkeborg IF

Joel Felix Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Felix şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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