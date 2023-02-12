Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Fernandez 13 Ocak 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Bolivya,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joel David Ezequiel Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Fernandez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Vaca Diez futbol takımında oynamaktadır. CD Vaca Diez takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joel Fernandez'nin CD Vaca Diez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joel Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2019 yılında Bolívar II

12 Temmuz 2019 yılında Always Ready

31 Aralık 2019 yılında Bolívar II

1 Ocak 2020 yılında Bolívar

2 Ocak 2021 yılında Real Potosí

31 Aralık 2021 yılında Bolívar

9 Şubat 2022 yılında CA San Telmo

3 Haziran 2022 yılında Universitario

31 Aralık 2022 yılında CA San Telmo

9 Ocak 2023 yılında Vaca Diez

Joel Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Fernandez şuan CD Vaca Diez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joel Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Lomas de Lugano, Boca Juniors (2008-2018)

Bolivya U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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