Joel Ghirardello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Ghirardello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Ghirardello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Ghirardello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Ghirardello 24 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joel Gonzalo Ghirardello şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Ghirardello Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel Ghirardello, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joel Ghirardello'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Ghirardello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joel Ghirardello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joel Ghirardello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Ghirardello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CADU (Zarate)

1 Ocak 2022 yılında Almirante Brown

13 Ocak 2023 yılında Patronato

Joel Ghirardello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Ghirardello şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.