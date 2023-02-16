Joel Grodowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Grodowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Grodowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Grodowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Grodowski 30 Kasım 1997 tarihinde Selm şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Grodowski Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.coached yapmaktadır. Joel Grodowski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joel Grodowski'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Grodowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Grodowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Grodowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Grodowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında PSV Bork

7 Temmuz 2017 yılında Bradford

1 Temmuz 2018 yılında Hammer SpVg

1 Temmuz 2019 yılında Pr. Münster

1 Temmuz 2021 yılında SC Verl

Joel Grodowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Grodowski şuan SC Verl takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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