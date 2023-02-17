Joel İto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel İto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel İto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel İto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel İto 27 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Joël Ito Singa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel İto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vulpes-vna yapmaktadır. Joel İto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joel İto'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel İto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel İto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Joel İto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel İto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Brügge U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2018 yılında KV Mechelen U21

27 Ağu 2019 yılında ASV Geel

14 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında UR La Louvière

1 Temmuz 2021 yılında Olym. Charleroi

Joel İto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel İto şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joel İto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KV Mechelen, Club Brugge

Belçika U18 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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