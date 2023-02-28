Joel Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Jimenez 22 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Joel Elías Ronaldo Jiménez Cabrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Jimenez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hugo Gaona yapmaktadır. Joel Jimenez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joel Jimenez'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Club Cerro U23

1 Temmuz 2018 yılında 3 de Febrero

31 Aralık 2018 yılında Club Cerro U23

1 Ocak 2019 yılında Fernando

30 Haziran 2019 yılında Club Cerro U23

30 Temmuz 2019 yılında Central Norte

31 Aralık 2019 yılında Club Cerro U23

7 Ocak 2020 yılında Cerro Porteño

4 Ocak 2021 yılında Sol de América

31 Aralık 2021 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2022 yılında Guaireña FC

1 Ocak 2023 yılında Luqueño

Joel Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Jimenez şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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