Joel Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Johnson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Johnson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Johnson 20 Eylül 1992 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Liberya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Joel Johnson Alajarín şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Johnson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dierolf Rechtsanwälte AG yapmaktadır. Joel Johnson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charlotte Independence futbol takımında oynamaktadır. Charlotte Independence takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Joel Johnson'nin Charlotte Independence ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Johnson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Johnson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joel Johnson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Johnson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid C

1 Eylül 2014 yılında Real Jaén CF

1 Temmuz 2015 yılında CD Buñol

6 Nisan 2016 yılında Charlotte Ind.

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2022 yılında Hartford

14 Şubat 2023 yılında Charlotte Ind.

Joel Johnson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Johnson şuan Charlotte Independence takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joel Johnson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Torrent CF (2000-2001), Valencia CF (2001-2009)

Liberya takımında 13 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.