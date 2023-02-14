Joel Kiassumbua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Kiassumbua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Kiassumbua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Kiassumbua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Kiassumbua 6 Nisan 1992 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Kongo DC,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Kiassumbua Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIRSPORT ASSOCIATION yapmaktadır. Joel Kiassumbua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Kiassumbua'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Kiassumbua Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joelkiassumbua/

Joel Kiassumbua Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joel Kiassumbua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Kiassumbua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Kiassumbua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Luzern U21

1 Ocak 2011 yılında SC Kriens

30 Haziran 2011 yılında Luzern U21

1 Ağu 2011 yılında Rapperswil-Jona

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2012 yılında FC Wohlen

18 Temmuz 2017 yılında FC Lugano

27 Ağu 2018 yılında Servette FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2022 yılında AC Bellinzona

Joel Kiassumbua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Kiassumbua şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joel Kiassumbua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Südstern, FC Luzern

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 23 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Nisan 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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