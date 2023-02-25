Joel King kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel King Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel King adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel King Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel King 30 Ekim 2000 tarihinde Figtree, NSW şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Joel Bruce King şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel King Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Joel King, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Joel King'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel King Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel King isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel King Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel King futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sydney FC U21

11 Eylül 2018 yılında Sydney FC

29 Ocak 2022 yılında Odense BK

1 Şubat 2023 yılında Sydney FC

30 Haziran 2023 yılında Odense BK

Joel King Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel King şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joel King Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FNSW NTC, Sydney FC

Avustralya takımında 24 numaralı formasıyla 27 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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