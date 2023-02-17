Joel Kitenge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Kitenge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Kitenge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Kitenge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Kitenge 11 Nisan 2003 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Kitenge Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel Kitenge, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Joel Kitenge'nin First Vienna FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Kitenge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Kitenge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Kitenge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Kitenge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2015 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Vienna Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Vienna II

1 Temmuz 2020 yılında First Vienna FC

Joel Kitenge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Kitenge şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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