Joel Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joel Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joel Lopes 4 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Joel Fernando Lopes Pereira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joel Lopes Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cessange FC futbol takımında oynamaktadır. Cessange FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joel Lopes'nin Cessange FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joel Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joel Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında FCD03 Altyapı
1 Temmuz 2012 yılında FCD03 Altyapı
1 Temmuz 2019 yılında Differdange U19
1 Temmuz 2019 yılında Differdange U19
1 Temmuz 2020 yılında Differdange 03
1 Temmuz 2020 yılında Differdange 03
1 Ocak 2023 yılında Cessange FC
Joel Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joel Lopes şuan Cessange FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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