Joel Lopez Pissano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Lopez Pissano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joel Lopez Pissano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joel Lopez Pissano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joel Lopez Pissano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Lopez Pissano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joel Lopez Pissano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Lopez Pissano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Lopez Pissano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Lopez Pissano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Lopez Pissano 6 Ocak 1997 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Joel Brandon López Pissano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Lopez Pissano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel Lopez Pissano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joel Lopez Pissano'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Lopez Pissano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joel_lopez_pissano12/

Joel Lopez Pissano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Lopez Pissano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 725 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Joel Lopez Pissano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Lopez Pissano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Rosario Central

2 Ağustos 2018 yılında CS Emelec

5 Haziran 2019 yılında Rosario Central

20 Ocak 2021 yılında Orense

31 Aralık 2021 yılında Rosario Central

1 Ocak 2022 yılında Atlético Grau

31 Aralık 2022 yılında Rosario Central

8 Ocak 2023 yılında Atlético Grau

31 Aralık 2023 yılında Rosario Central

Joel Lopez Pissano kimdir

Joel Lopez Pissano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Lopez Pissano şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Joel Lopez Pissano nereli

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