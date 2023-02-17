Joel Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Miranda 21 Temmuz 1998 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. İsviçre,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Joel Sousa Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Miranda Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FST Sportsmanagement GmbH yapmaktadır. Joel Miranda, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Joel Miranda'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Miranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Miranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2018 yılında SC Buochs

1 Temmuz 2020 yılında SC Cham

Joel Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Miranda şuan SC Cham takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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