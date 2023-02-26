Joel Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Molina 6 Mayıs 1999 tarihinde Machala şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Joel Jacobo Molina Rentería şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Molina Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Joel Molina'nin Orense SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Orense

1 Ekim 2020 yılında Fuerza Amarilla

31 Aralık 2020 yılında Orense

Joel Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Molina şuan Orense SC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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