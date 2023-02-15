Joel Nilsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Nilsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Nilsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Nilsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Nilsson 11 Temmuz 1994 tarihinde Sölvesborg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Per Håkan Joel Nilsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Nilsson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Joel Nilsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Nilsson'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Nilsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joel Nilsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Nilsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Nilsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2014 yılında Kristianstad

6 Ocak 2016 yılında Mjällby AIF

8 Ocak 2022 yılında Hammarby

Joel Nilsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Nilsson şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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