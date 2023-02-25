Joel Osikel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Osikel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joel Osikel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joel Osikel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Joel Osikel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Osikel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joel Osikel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Osikel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Osikel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Osikel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Osikel 17 Haziran 1998 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Joel Aiyetoya Osikel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Osikel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Big Stage Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Osikel'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Osikel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Osikel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Joel Osikel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Osikel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2016 yılında NK Domzale U19

22 Şubat 2018 yılında NK Izola

30 Haziran 2018 yılında NK Domzale U19

19 Temmuz 2018 yılında NK Triglav

2 Şubat 2019 yılında NK Dekani

1 Temmuz 2019 yılında San Lorenzo II

8 Ağustos 2022 yılında KS Burreli

Joel Osikel kimdir

Joel Osikel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Osikel şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joel Osikel nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Mohamed Souibaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Souibaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Souibaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Souibaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jamie Maclaren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Maclaren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jamie Maclaren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Maclaren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed El Seddik Benbournane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Seddik Benbournane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed El Seddik Benbournane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Seddik Benbournane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrew Nabbout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Nabbout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrew Nabbout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Nabbout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi