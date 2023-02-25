Joel Osikel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Osikel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Osikel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Osikel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Osikel 17 Haziran 1998 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Joel Aiyetoya Osikel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Osikel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Big Stage Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Osikel'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Osikel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Osikel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Osikel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Osikel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2016 yılında NK Domzale U19

22 Şubat 2018 yılında NK Izola

30 Haziran 2018 yılında NK Domzale U19

19 Temmuz 2018 yılında NK Triglav

2 Şubat 2019 yılında NK Dekani

1 Temmuz 2019 yılında San Lorenzo II

8 Ağustos 2022 yılında KS Burreli

Joel Osikel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Osikel şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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