Joel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joel Pereira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Pereira 28 Eylül 1996 tarihinde Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Joel Vieira Pereira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Pereira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIMESOCCER yapmaktadır. Joel Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joel Pereira'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joel Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joel Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2011 yılında FC Porto U17

1 Ağustos 2011 yılında Padroense Sub19

1 Haziran 2012 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2013 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2015 yılında Guimarães B

31 Ocak 2017 yılında Académico Viseu

8 Temmuz 2018 yılında Doxa Katokopias

1 Temmuz 2019 yılında Omonia Lefkoşa

31 Ocak 2020 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2020 yılında Omonia Lefkoşa

13 Ağustos 2020 yılında Gil Vicente

30 Haziran 2021 yılında Omonia Lefkoşa

1 Temmuz 2021 yılında Lech Poznan

Joel Pereira kimdir

Joel Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Pereira şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CF Perosinho (2004-07), FC Porto (2007-13), Vitória SC (2013-15)

Joel Pereira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U16 takımında 14 numaralı formasıyla 20 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joel Pereira nereli

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