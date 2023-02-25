Joel Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Quintero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Quintero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Quintero 25 Eylül 1998 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Joel Steven Quintero Nazareno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Quintero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Joel Quintero'nin CS Emelec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Quintero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Quintero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Quintero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Quintero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Emelec B

7 Mayıs 2018 yılında Rocafuerte FC

12 Temmuz 2018 yılında Emelec B

16 Nisan 2019 yılında Rocafuerte FC

1 Temmuz 2019 yılında Emelec B

2 Temmuz 2019 yılında CS Emelec

23 Ocak 2021 yılında CD Olmedo

20 Temmuz 2021 yılında CS Emelec

21 Temmuz 2021 yılında Manta FC

31 Aralık 2021 yılında CS Emelec

Joel Quintero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Quintero şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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