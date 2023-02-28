Joel Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Roman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Roman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joel Roman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joel Roman 19 Mart 1990 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Joel Ramón Román Ojeda şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joel Roman Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel Roman, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Roman'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joel Roman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joel Roman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2011 yılında Guaraní U23
1 Ocak 2014 yılında Guaraní
1 Ağustos 2014 yılında CS San Lorenzo
1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2018 yılında Fulgen. Yegros
7 Ocak 2019 yılında River Plate
1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2022 yılında Trinidense
Joel Roman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joel Roman şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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