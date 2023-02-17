Joel Russo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Russo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Russo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Russo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Russo 13 Ocak 2000 tarihinde Langenthal şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Russo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel Russo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Russo'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Russo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Russo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Russo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Russo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Solothurn

1 Ocak 2018 yılında Solothurn II

25 Temmuz 2018 yılında Herzogenbuchsee

1 Temmuz 2019 yılında FC Grenchen 15

6 Temmuz 2021 yılında SC Kriens II

1 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

Joel Russo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Russo şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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