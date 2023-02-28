Joel Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Sanchez 11 Haziran 1989 tarihinde Santa Rita de Siguas şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Joel Melchor Sánchez Alegría şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Sanchez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EUROPE SPORTS GROUP yapmaktadır. Joel Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joel Sanchez'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/joelsanchez.10/

Joel Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Joel Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2011 yılında U. San Martín

1 Ocak 2017 yılında Tigres UANL

5 Ocak 2017 yılında Sport. Cristal

31 Aralık 2017 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2018 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2018 yılında Tigres UANL

15 Ağustos 2018 yılında FBC Melgar

31 Aralık 2018 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2019 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2023 yılında UTC

Joel Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Sanchez şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joel Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fogatas Club de Paucarpata (2003-2005), Total Clean (2006)

Peru takımında 23 numaralı formasıyla 10 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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