Joel Schingtienne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Schingtienne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Schingtienne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Schingtienne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Schingtienne 14 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Joël Marcel Schingtienne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Schingtienne Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTFM yapmaktadır. Joel Schingtienne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Joel Schingtienne'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joel Schingtienne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Schingtienne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Joel Schingtienne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Schingtienne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında OH Leuven U21

Joel Schingtienne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Schingtienne şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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