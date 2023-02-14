Joel Schmied kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Schmied Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Schmied adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Schmied Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Schmied 23 Eylül 1998 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joël Pascal Schmied şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Schmied Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Joel Schmied, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 23 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Joel Schmied'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joel Schmied Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joel Schmied isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joel Schmied Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Schmied futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2016 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Breitenrain

21 Kasım 2018 yılında BSC YB U21

23 Kasım 2018 yılında Rapperswil-Jona

30 Haziran 2019 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2019 yılında BSC Young Boys

2 Temmuz 2019 yılında FC Wil 1900

3 Ağu 2020 yılında BSC Young Boys

21 Ağu 2020 yılında FC Vaduz

23 Ağu 2021 yılında FC Sion

Joel Schmied Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Schmied şuan FC Sion takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joel Schmied Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Bolligen, FC Schönbühl, BSC Young Boys Bern

İsviçre U19 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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