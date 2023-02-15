Joel Sundstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Sundstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Sundstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Sundstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Sundstrom 15 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joel Dan Erik Sundström şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Sundstrom Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel Sundstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Sundstrom'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joel Sundstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joel Sundstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Sundstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Sundstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Högaborgs BK

12 Ocak 2019 yılında Landskrona

1 Haziran 2019 yılında Högaborgs BK

1 Temmuz 2019 yılında Landskrona

15 Temmuz 2019 yılında Ängelholms FF

1 Ocak 2020 yılında Helsingborg U19

1 Ocak 2021 yılında Högaborgs BK

3 Temmuz 2021 yılında UD San Pedro

28 Ocak 2022 yılında Varbergs BoIS

Joel Sundstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Sundstrom şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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