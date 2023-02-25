Joel Ventura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Ventura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Ventura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Ventura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Ventura 31 Ocak 2000 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Franck Joel Ventura Gaspar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Ventura Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Búhos ULVR FC futbol takımında oynamaktadır. Búhos ULVR FC takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Joel Ventura'nin Búhos ULVR FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Ventura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Ventura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Ventura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Ventura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında LDU Quito B

1 Ocak 2018 yılında LDU Quito U20

1 Ocak 2019 yılında LDU Quito B

1 Ağustos 2020 yılında Atlético Kin

30 Ekim 2020 yılında LDU Quito B

1 Kasım 2020 yılında LDU Quito

1 Mart 2022 yılında Búhos ULVR FC

31 Aralık 2022 yılında LDU Quito

10 Şubat 2023 yılında Búhos ULVR FC

Joel Ventura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Ventura şuan Búhos ULVR FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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