Joep Kluskens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joep Kluskens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joep Kluskens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joep Kluskens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joep Kluskens 9 Kasım 2002 tarihinde Weert şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joep Kluskens Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VVV-Venlo futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joep Kluskens'nin VVV-Venlo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joep Kluskens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joep Kluskens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joep Kluskens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joep Kluskens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Fortuna U19

1 Temmuz 2020 yılında VVV-Venlo U21

1 Temmuz 2022 yılında VVV-Venlo

Joep Kluskens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joep Kluskens şuan VVV-Venlo takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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