Joeri De Kamps kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joeri De Kamps Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joeri De Kamps kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joeri De Kamps ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Joeri De Kamps kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joeri De Kamps Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joeri De Kamps kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joeri De Kamps Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joeri De Kamps adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joeri De Kamps Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joeri De Kamps 10 Şubat 1992 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joeri De Kamps Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nakhli Mondial yapmaktadır. Joeri De Kamps, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joeri De Kamps'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joeri De Kamps Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dekamps/

Joeri De Kamps Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joeri De Kamps isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Joeri De Kamps Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joeri De Kamps futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2009 yılında Ajax U18

1 Temmuz 2010 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2011 yılında Ajax U21

2 Eylül 2013 yılında Heerenveen

30 Haziran 2014 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2014 yılında NAC Breda

8 Ocak 2016 yılında Slo. Bratislava

20 Ocak 2022 yılında Sparta R.

30 Haziran 2022 yılında Slo. Bratislava

30 Ağustos 2022 yılında Lechia Gdansk

Joeri De Kamps kimdir

Joeri De Kamps Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joeri De Kamps şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Diemen, Ajax (2000-2011)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joeri De Kamps nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Peter Gal Andrezly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Gal Andrezly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Peter Gal Andrezly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Gal Andrezly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Mosor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Mosor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Mosor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Mosor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrei Gheralia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Gheralia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrei Gheralia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Gheralia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartlomiej Jelonek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Jelonek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartlomiej Jelonek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Jelonek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!
Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi