Joeri De Kamps kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joeri De Kamps Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joeri De Kamps adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joeri De Kamps Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joeri De Kamps 10 Şubat 1992 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joeri De Kamps Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nakhli Mondial yapmaktadır. Joeri De Kamps, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joeri De Kamps'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joeri De Kamps Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dekamps/

Joeri De Kamps Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joeri De Kamps isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joeri De Kamps Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joeri De Kamps futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2009 yılında Ajax U18

1 Temmuz 2010 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2011 yılında Ajax U21

2 Eylül 2013 yılında Heerenveen

30 Haziran 2014 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2014 yılında NAC Breda

8 Ocak 2016 yılında Slo. Bratislava

20 Ocak 2022 yılında Sparta R.

30 Haziran 2022 yılında Slo. Bratislava

30 Ağustos 2022 yılında Lechia Gdansk

Joeri De Kamps Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joeri De Kamps şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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