Joeri Jesse Heerkens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joeri Jesse Heerkens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joeri Jesse Heerkens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joeri Jesse Heerkens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joeri Jesse Heerkens 8 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti,Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joeri Jesse Heerkens Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joeri Jesse Heerkens'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joeri Jesse Heerkens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joeri Jesse Heerkens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U17
1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag U19
Joeri Jesse Heerkens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joeri Jesse Heerkens şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Slovan Broumov (2013 - 2018)
FK Náchod (2018 - 2019)
FC Hradec Králové (2019 - 2021)
AC Sparta Praha (2021 - )
Joeri Jesse Heerkens Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Çek Cumhuriyeti U17 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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