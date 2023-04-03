Joey Gibbs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joey Gibbs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joey Gibbs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joey Gibbs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joey Gibbs 13 Haziran 1992 tarihinde Gosford şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Arthur Gibbs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joey Gibbs Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joey Gibbs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Joey Gibbs'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Joey Gibbs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joey Gibbs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joey Gibbs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joey Gibbs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sydney FC II

1 Temmuz 2010 yılında Manly United

1 Ağustos 2010 yılında ROC Charleroi-M.

1 Ocak 2011 yılında Manly United

1 Ekim 2011 yılında Sydney FC II

1 Ocak 2012 yılında Marc. Stallions

3 Ekim 2012 yılında Western Sydney

1 Temmuz 2013 yılında Newcastle

1 Temmuz 2014 yılında Tai Po

15 Ocak 2015 yılında Blacktown City

28 Şubat 2020 yılında Keflavík

2 Şubat 2023 yılında Stjarnan

Joey Gibbs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joey Gibbs şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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